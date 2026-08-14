Kronox Lab Sciences vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kronox Lab Sciences veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.00 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.70 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kronox Lab Sciences im vergangenen Quartal 283.9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kronox Lab Sciences 242.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch