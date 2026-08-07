Kronos Worldwide: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kronos Worldwide hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.080 USD erwirtschaftet worden.

Kronos Worldwide hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 558.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch