KRONES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KRONES veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.15 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.38 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.38 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2.49 EUR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1.39 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.ch