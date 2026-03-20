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20.03.2026 02:59:59

Krones Executive Board Chairman Christoph Klenk To Retire In June 2026; Ricker Named Successor

(RTTNews) - Krones AG announced that Christoph Klenk, the current Chairman of the Executive Board, will step down from the Board by mutual agreement with the Supervisory Board following the upcoming Annual General Meeting, effective June 10, 2026. Thomas Ricker, who has served on the Executive Board since 2012, has been appointed as his successor, effective June 11, 2026.

Additionally, with effect from July 1, 2026, the Supervisory Board appointed two new members to the Executive Board until June 30, 2029. Bülent Bayraktar will lead Process and System Solutions, while Reinhold Jung will oversee International Operations and Services.

The contract of Markus Tischer, Executive Board member and CTO, has also been extended for five years until December 31, 2031. In his role, he will continue to manage Machines and Lines for filling and packaging technology.

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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
19.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Ein Sektor im Umbruch/Holcim – Baustoffriese wird profitabler
19.03.26 Gefahr in Verzug
19.03.26 Marktüberblick: Ölpreise steigen weiter
19.03.26 Volatilität im Zuge der Bitcoin-Korrektur
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
17.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Sandoz
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’059.28 19.64 B2QS1U
Short 13’323.27 13.88 B8RSFU
Short 13’843.46 8.86 SXEBNU
SMI-Kurs: 12’459.54 19.03.2026 17:31:46
Long 12’004.31 19.95 BHZSRU
Long 11’726.17 13.88 SHXB4U
Long 11’217.81 8.99 BQZSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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