KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die KRONES-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 120,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 32'879 Punkten liegt. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 121,40 EUR. Die KRONES-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 120,60 EUR ab. Bei 120,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 998 KRONES-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.07.2026 Kursverluste bis auf 105,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 14,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.34 Mrd. EUR – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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