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31.08.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Montagmittag an Boden

KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Aktie von KRONES zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 121,60 EUR zu.

KRONES
113.97 CHF 0.88%
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Um 12:28 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 121,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'895 Punkten steht. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,80 EUR. Bei 120,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3'642 KRONES-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 18,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,99 Prozent.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,12 EUR je Aktie ausschütten. KRONES gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 10,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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