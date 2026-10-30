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30.10.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES kommt am Vormittag kaum vom Fleck
Die Aktie von KRONES hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 114,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 114,20 EUR bewegte sich die KRONES-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 30'610 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 114,20 EUR. Die KRONES-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 113,60 EUR ab. Bei 113,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 661 KRONES-Aktien.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 103,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,01 EUR belaufen. Am 29.07.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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