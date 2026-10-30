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30.10.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 113,80 EUR ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 113,80 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'432 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,20 EUR nach. Bei 113,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8'410 KRONES-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 26,71 Prozent zulegen. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,31 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,01 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,96 EUR je KRONES-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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