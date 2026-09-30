KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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30.09.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von KRONES hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die KRONES-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 107,80 EUR.
Mit einem Kurs von 107,80 EUR zeigte sich die KRONES-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 31'112 Punkten steht. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,80 EUR an. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 107,60 EUR. Bei 107,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 370 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,77 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 2,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,09 EUR aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,23 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,12 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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