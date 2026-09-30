KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittwochmittag ins Minus

Um 12:28 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 106,80 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'964 Punkten liegt. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,40 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11'481 KRONES-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Mit einem Zuwachs von 35,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2026 (105,60 EUR). Mit einem Kursverlust von 1,12 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 10,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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