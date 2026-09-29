KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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29.09.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 107,60 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 107,60 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'935 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 107,60 EUR. Bei 108,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 483 KRONES-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 25,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,86 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,09 EUR aus. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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