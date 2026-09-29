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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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29.09.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag mit Aufschlag

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von KRONES zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 108,40 EUR zu.

KRONES
101.93 CHF -0.41%
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Um 12:28 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 108,40 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'049 Punkten steht. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,20 EUR. Zuletzt wechselten 2'370 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Gewinne von 33,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 EUR aus. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2026 10,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones
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