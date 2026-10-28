KRONES Aktie News: KRONES macht am Mittwochvormittag Boden gut

Um 09:28 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 113,60 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'477 Punkten tendiert. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 113,60 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 1'425 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 26,94 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 103,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 10,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,01 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr bedeutet

KRONES-Aktie rutscht ab: Umsatzprognosen gesenkt, Margenziel 2028 gekappt

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 10 Jahren verdient