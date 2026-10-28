KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 113,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'438 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die KRONES-Aktie legte bis auf 114,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 113,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10'606 KRONES-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 27,16 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 8,99 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,01 EUR. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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