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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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28.09.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Boden

KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von KRONES. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 107,80 EUR zu.

KRONES
101.77 CHF 1.67%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 107,80 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'115 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 108,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'580 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 25,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2026 auf bis zu 105,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 2,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,09 EUR je KRONES-Aktie. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,12 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr gekostet

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Bildquelle: Krones
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
03.08.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 KRONES Kaufen DZ BANK
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
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Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
SMI-Kurs: 13’980.49 28.09.2026 11:20:36
Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 101.40 3.58% KRONES AG

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