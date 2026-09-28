KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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28.09.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von KRONES. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 107,80 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 107,80 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'115 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 108,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'580 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 25,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2026 auf bis zu 105,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 2,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,09 EUR je KRONES-Aktie. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,12 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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