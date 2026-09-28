KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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28.09.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 109,00 EUR zu.
Um 16:28 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 109,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'183 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 109,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26'404 KRONES-Aktien.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,29 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 105,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,12 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,09 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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