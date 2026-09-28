KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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28.09.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Montagmittag stärker
Die Aktie von KRONES zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.
Das Papier von KRONES konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 108,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'900 Punkten liegt. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 108,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,20 EUR. Bisher wurden heute 20'554 KRONES-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,27 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 105,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 2,40 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,12 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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