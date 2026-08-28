KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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28.08.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gefragt
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 120,00 EUR.
Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 120,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 33'083 Punkten steht. Bei 120,00 EUR erreichte die KRONES-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 211 KRONES-Aktien.
Bei 144,20 EUR markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,17 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 105,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 11,83 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,18 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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