KRONES Aktie News: Anleger greifen bei KRONES am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 120,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'995 Punkten tendiert. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 122,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 119,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'773 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Gewinne von 19,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 12,42 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,12 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. KRONES gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1.34 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1.32 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht