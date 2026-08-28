KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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28.08.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Mittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 121,40 EUR.
Die KRONES-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 121,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 33'116 Punkten steht. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 122,00 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'416 KRONES-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 15,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 105,80 EUR fiel das Papier am 13.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 12,85 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,12 EUR belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.34 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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