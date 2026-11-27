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27.11.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES legt am Freitagvormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von KRONES. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 104,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die KRONES-Aktie sogar auf 104,60 EUR. Bei 103,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1'639 KRONES-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2026 bei 101,20 EUR. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 3,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,47 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 06.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,89 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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