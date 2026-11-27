Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 104,20 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 105,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 103,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 8'218 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,39 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 101,20 EUR fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,88 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,47 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 06.11.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.38 Mrd. EUR – ein Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,89 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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