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27.10.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Abschlägen

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 111,20 EUR nach.

KRONES
103.60 CHF -0.04%
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Um 09:28 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 111,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'151 Punkten realisiert. Bei 111,20 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 112,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'905 KRONES-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 29,68 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,01 EUR belaufen. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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