|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 111,20 EUR nach.
Um 09:28 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 111,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'151 Punkten realisiert. Bei 111,20 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 112,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'905 KRONES-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 29,68 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,01 EUR belaufen. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr bedeutet
KRONES-Aktie rutscht ab: Umsatzprognosen gesenkt, Margenziel 2028 gekappt
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 10 Jahren verdient
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu KRONES AG
|
09:29
|KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Mittag gefragt (finanzen.ch)
|
23.10.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
22.10.26
|KRONES-Aktie rutscht ab: Umsatzprognosen gesenkt, Margenziel 2028 gekappt (Dow Jones)
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Krones dämpft diesjährige und mittelfristige Umsatzerwartungen (AWP)
|
22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones adjusts its revenue growth forecast for fiscal year 2026 and medium-term targets for 2028 (EQS Group)
Analysen zu KRONES AG
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.