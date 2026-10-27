KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 112,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'428 Punkten notiert. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 112,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 112,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8'630 KRONES-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 21,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 9,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,01 EUR belaufen. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,96 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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