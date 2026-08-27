KRONES Aktie News: KRONES schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 118,80 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'634 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 119,40 EUR. Bei 119,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 1'268 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,38 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Mit Abgaben von 10,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 EUR aus. KRONES gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.34 Mrd. EUR – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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