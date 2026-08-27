KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagmittag freundlich

Das Papier von KRONES legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 119,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'813 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 120,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 4'363 Stück.

Bei 144,20 EUR markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,37 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 13,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,12 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.34 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1.32 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,18 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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