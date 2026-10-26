KRONES Aktie News: KRONES am Mittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,2 Prozent auf 112,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'210 Punkten notiert. Bei 113,00 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 110,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'378 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,06 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,20 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 9,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 29.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.34 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1.32 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,99 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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