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26.08.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittwochvormittag fester

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 117,60 EUR.

KRONES
111.20 CHF 1.04%
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Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 117,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'296 Punkten tendiert. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 118,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 552 KRONES-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,62 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,80 EUR am 13.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 10,03 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 29.07.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,18 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones
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