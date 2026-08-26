KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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26.08.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES macht am Mittwochmittag Boden gut
Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 119,40 EUR.
Das Papier von KRONES konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 119,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'476 Punkten tendiert. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,40 EUR an. Bei 117,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 2'605 Aktien.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 17,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (105,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 11,39 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,12 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.34 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2026 10,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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