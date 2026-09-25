KRONES Aktie News: KRONES reagiert am Vormittag positiv

Das Papier von KRONES legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 106,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'998 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 107,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,00 EUR. Bisher wurden heute 238 KRONES-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 35,27 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,09 EUR je KRONES-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren