KRONES Aktie News: KRONES steigt am Nachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'977 Punkten steht. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15'741 KRONES-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 105,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,56 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. KRONES gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 EUR je Aktie gewesen. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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