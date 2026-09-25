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25.09.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: Anleger greifen bei KRONES am Mittag zu

KRONES Aktie News: Anleger greifen bei KRONES am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von KRONES. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

KRONES
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Das Papier von KRONES konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 106,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'083 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 107,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'946 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 25,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 1,12 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 EUR. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2026 10,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KRONES AG 99.70 -2.83% KRONES AG

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