25.08.2025 12:29:00

KRONES Aktie News: KRONES steigt am Montagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 133,00 EUR zu.

Das Papier von KRONES konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 133,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'052 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 133,00 EUR. Bei 131,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'573 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,98 EUR aus. Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,21 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,16 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Krones AG

