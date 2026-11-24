Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 104,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'245 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 104,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 514 KRONES-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2026 bei 101,20 EUR. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 3,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,47 EUR. Am 06.11.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2026 9,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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