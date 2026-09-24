KRONES Aktie News: KRONES verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der KRONES-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 107,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'018 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 107,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 107,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'291 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,26 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,49 Prozent.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,12 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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