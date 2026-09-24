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24.09.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittag auf rotes Terrain

KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 106,80 EUR ab.

KRONES
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Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 106,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'927 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,60 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7'212 KRONES-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,02 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,60 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 1,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,09 EUR belaufen. Am 29.07.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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