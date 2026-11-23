Um 09:28 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 102,60 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 28'822 Punkten tendiert. Bei 102,60 EUR erreichte die KRONES-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'291 KRONES-Aktien.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). 40,55 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,47 EUR. Am 06.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,55 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,89 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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