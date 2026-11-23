Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 103,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 28'998 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 103,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 102,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'316 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2026 bei 101,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 2,32 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,47 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 06.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,89 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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