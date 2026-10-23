KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 110,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'851 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 110,80 EUR. Mit einem Wert von 111,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 13'491 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 23,16 Prozent niedriger. Bei 103,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,04 EUR. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.34 Mrd. EUR – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2026 10,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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