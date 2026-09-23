KRONES Aktie News: KRONES gibt am Mittag ab

Um 12:28 Uhr fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 109,00 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'411 Punkten notiert. Die KRONES-Aktie sank bis auf 108,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,20 EUR. Bisher wurden heute 27'399 KRONES-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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