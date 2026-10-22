KRONES Aktie News: KRONES wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 113,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'229 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 113,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 718 KRONES-Aktien.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,99 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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