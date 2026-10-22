KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.10.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES wird am Donnerstagvormittag ausgebremst
Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 113,40 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 113,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'229 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 113,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 718 KRONES-Aktien.
Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,99 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 10 Jahren verdient
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu KRONES AG
|
22.10.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
22.10.26
|KRONES Aktie News: Bären lasten am Donnerstagmittag auf KRONES (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Krones dämpft diesjährige und mittelfristige Umsatzerwartungen (AWP)
|
22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones adjusts its revenue growth forecast for fiscal year 2026 and medium-term targets for 2028 (EQS Group)
|
22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones passt die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 und die Mittelfristziele für 2028 an (EQS Group)
|
22.10.26
|KRONES Aktie News: KRONES wird am Donnerstagvormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
16.10.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu KRONES AG
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|21.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.