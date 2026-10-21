KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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21.10.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES wird am Mittwochvormittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 111,80 EUR abwärts.
Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 111,80 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'270 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 111,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'585 KRONES-Aktien.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Bei einem Wert von 103,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Abschläge von 7,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,08 EUR. Am 29.07.2026 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2026 10,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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