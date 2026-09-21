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21.09.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES steigt am Montagvormittag

KRONES Aktie News: KRONES steigt am Montagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von KRONES. Zuletzt wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 110,40 EUR nach oben.

KRONES
104.20 CHF 0.59%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 110,40 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'137 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 110,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,80 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 630 Aktien.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 30,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 4,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,11 EUR ausgeschüttet werden. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones
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