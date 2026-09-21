KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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21.09.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von KRONES zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 110,60 EUR zu.
Das Papier von KRONES legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 110,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'257 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 111,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,80 EUR. Zuletzt wechselten 8'975 KRONES-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,80 EUR am 13.07.2026. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 4,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,11 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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