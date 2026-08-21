KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Kursabschlägen

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 114,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'809 Punkten liegt. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 114,00 EUR. Bei 114,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 338 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 20,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,19 Prozent.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,12 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2026 10,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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