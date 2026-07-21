KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 109,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'610 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 109,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'106 KRONES-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 24,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. KRONES gewährte am 08.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,40 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,26 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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