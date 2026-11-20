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20.11.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 103,60 EUR ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 103,60 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'145 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 102,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,80 EUR. Zuletzt wechselten 4'598 KRONES-Aktien den Besitzer.
Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 28,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 102,60 EUR fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 0,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,47 EUR aus. Am 06.11.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,89 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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