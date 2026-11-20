Die KRONES-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 102,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'018 Punkten notiert. Bei 101,20 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 103,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 34'687 KRONES-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 40,82 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 101,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 1,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,47 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 06.11.2026. In Sachen EPS wurden 2,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1.38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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