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20.11.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Mittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 102,60 EUR ab.
Um 12:28 Uhr fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 102,60 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'070 Punkten steht. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 102,20 EUR. Bei 103,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16'468 KRONES-Aktien.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 40,55 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,47 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. KRONES liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,28 Prozent auf 1.38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,89 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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