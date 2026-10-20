KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag billiger

Die KRONES-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 111,60 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'289 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 111,40 EUR. Bei 111,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 824 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 EUR belaufen. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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